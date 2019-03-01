Для тюменских финалистов "Лидеров России" нет непосильных задач

| Фото: группа "Лидеры России" во ВКонтакте | Фото: группа "Лидеры России" во ВКонтакте

Решать задания от компаний-партнеров финалистам конкурса "Лидеры России" несложно, а интересно. Перед нами не ставят непосильные задачи.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала финалистка конкурса из Тюмени, начальник сектора торгового маркетинга ПАО "Сбербанк" Мария Никоненко.

"Это вполне реальные задачи, стоящие перед компаниями, и мы командой, не имея опыта работы в данных сферах, старались помочь в их решении. Наверное, именно свежий взгляд, какие-то другие знания из нашей деятельности помогли внести свой вклад в решение сложных и острых вопросов больших корпораций. Будет здорово, если какие-то наши идеи будут реализованы", - пояснила Мария Никоненко.

Как сообщают организаторы, в финал второго конкурса "Лидеры России" вышли 14 сотрудников "Сбербанка" из разных регионов. По словам конкурсантки, жесткой конкуренции, борьбы за какие-то новые рабочие места нет. "Со многими коллегами я познакомилась только здесь в Сочи и очень рада общению. Я абсолютный фанат своей компании, и не нахожусь в поисках работы, мне важен опыт всех, собравшихся здесь людей", - отметила Мария Никоненко.

На площадках тюменка встречалась с губернатором Калининградской области и представителем губернатора Калужской области. "Это совершенно разные люди, как личности, так и по стилю управления. Один с богатым опытом инвестиционной политики в регионе, другой - молодой губернатор - энергичный, заряжающих других. Общение было интересным, живым, они задавали мне вопросы, ждали вопросов от меня. Результатом может стать в будущем какой-то интересный проект, несвязанный с работой", - поделилась финалистка конкурса.

Напомним, в финале конкурса "Лидеры России", который проходит в Сочи с 13 по 17 марта, участвуют 35 человек от УФО, в том числе 12 тюменцев.

Ирина Кургузова