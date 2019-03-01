Антон Машуков: "Лидеры России" дают отличную мотивацию

Антон Машуков | Фото: ИА "Тюменская линия" Антон Машуков | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете На освоение делового английского направит грант "Лидеров России" Руслан Зиннуров

Участие в конкурсе "Лидеры России" дает отличную мотивацию, импульс для саморазвития и самосовершенствования.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал финалист конкурса, председатель комитета по инновациям департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

"Результат от участия в конкурсе – это саморазвитие, это предаст мне определенный импульс, желание совершенствоваться, развиваться. Бывает такое – садишься с конкурсантами за один стол, они рассказывают о себе, и понимаешь: они так много уже добились, а я сделал меньше, поэтому есть над чем работать. Меня это мотивирует. Я понимают – можно работать больше, круче над собой, становится сильнее", - поделился он.

Финал конкурса дал возможность участникам показать себя с разных сторон: они общались со школьниками, высаживали деревья, дискутировали с губернаторами, встречались с разными экспертами на мастер-классах. По мнению Антона Машукова, ему больше всего понравилось решать непростые кейсы.

"Больше всего мне нравится решать конкретные задачи, кейсы, которые ставит бизнес, потому что видна взаимосвязь между игровым форматом, понимаешь, что он игровой, и в тоже время реальный, или приближен к реальности и из него либо был найден выход, либо была попытка найти этот выход, - рассказал финалист конкурса. - И понимаешь, что это вроде игра, но ты решаешь вполне реальную задачу. Остальные мероприятия – это сопутствующие, направленные на командообразование".

Кейсы касались разных тем, но больше всего, отмечает Антон Машуков, ему запомнился кейс от компании СИБУР.

"Был очень интересный проект от СИБУРа, который дал представление как в нефтегазовом направлении двигаться Тюменской области. Так сложилось, что компания близкая к Тюменской области, и задача была близка к тематике региона, и поэтому было вдвойне интереснее над этим подумать, и послушать тех людей, которые ни к СИБУРу, ни к Тюменской области не имеют никакого отношения", - говорит он.

Что касается 1 млн рублей, которые Антон Машуков получит, как финалист "Лидеров России", то он еще не решил, куда именно направит, но то, что это будет получение образования - однозначно. Важно, замечет он, по итогам конкурса, чтобы компетентные эксперты назвали сильные и слабые стороны финалистов - это даст представление о дальнейшем саморазвитии.

Большим плюсом от участия в финале конкурса он назвал общение с наставником. "Я встретился с наставником, которого запрашивал – это Максим Алексеевич Акимов, который курирует транспорт, связь и цифровизацию, и как раз разговор шел о цифровизации. И те вопросы, которые я ему адресовал, они были связаны с цифровизацией промышленности, малого и среднего бизнеса, встреча была короткой, и позже станет известно, станет ли он для меня наставником или нет", - поделился Антон Машуков.

Напомним, финал конкурса "Лидеры России" проходит в Сочи с 13 по 17 марта. В нем участвуют 12 тюменцев.

Ирина Кургузова