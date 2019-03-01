На освоение делового английского направит грант "Лидеров России" Руслан Зиннуров

Руслан Зиннуров | Фото: ИА "Тюменская линия" Руслан Зиннуров | Фото: ИА "Тюменская линия"

На освоение программы business english, делового английского планирую направить грант конкурса "Лидеры России" в размере 1 миллиона рублей.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал финалист, вице-президент ПАО "Запсибкомбанк" в Тюмени Руслан Зиннуров.

"Меня интересует именно business english, мне не хватает делового английского. Еще не занимался этим вопросом, у меня есть время до 19 декабря, чтобы определится с программой и направить выигранный грант", - поделился он.

Что больше всего запомнил Руслан Зиннуров, участвуя в финале конкурса "Лидеры России" в Сочи - это общение со школьниками.

"Мне очень понравилось работать с детьми, горящие глаза, энергия, хотя в начале было немного страшно, но когда видишь напротив себя 20 пар глаз, заряжаешься от них. И мы получили встречное движение – нам задавали вопросы, детям было интересно с нами общаться. И это подтолкнуло меня к тому, что я продолжу участие в волонтерском движении, буду проводить мастер-классы. Общение со школьниками меня вдохновило и впечатлило", - рассказал финалист.

Проект, который представил Руслан Зиннуров на суд организаторов конкурса, ляжет в основу его работы с тюменским школьниками.

"Этот проект связан с поведением человека на собеседовании. Мы его обкатаем в тюменских школах. Каждому хотя бы раз в жизни предстоит пройти собеседование, и наши разработки помогут в этом, - отметил он. - Любое собеседование должно быть подготовлено – это ключевое, и если мы научим детей готовится к собеседованию, им это поможет в жизни. Ко всему нужно быть готовым: к совещанию, собеседованию и другим моментам своей жизни".

Напомним, финал конкурса "Лидеры России" проходит в Сочи с 13 по 17 марта. От УФО в нем участвуют 35 человек, в том числе 12 тюменцев.

Ирина Кургузова