Финалисты "Лидеров России" остались без экстремального забега

| Фото: группа "Лидеры России" во ВКонтакте | Фото: группа "Лидеры России" во ВКонтакте

Экстремальный забег отменен организаторами конкурса "Лидеры России" из-за штормового предупреждения. На 17 марта в Сочи прогнозируется угроза схода снега с гор. Поэтому забег, запланированный в горнолыжном комплексе "Роза хутор", решено отменить.

Вместо экстремального забега лидерам предложат спортивно-массовые развлечения в скайпарке.

Прямая трансляция церемонии закрытия финала конкурса "Лидеры России" начнется в группе во ВКонтакте 17 марта в 16 часов по московскому времени. Организаторы конкурса и члены Наблюдательного совета объявят сотню победителей и вручат памятные награды.

Напомним, всего в финал конкурса управленцев, который походил в Сочи с 13 по 17 марта, вышли 300 человек из разных регионов России и зарубежья. Уральский федеральный округ представляют 35 человек, в том числе 12 тюменцев. Каждый финалист получит грант в размере 1 млн рублей, а победители — возможность в течение года поработать с наставником из числа лучших руководителей в сфере бизнеса и государственного управления.

Ирина Кургузова