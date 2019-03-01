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Трое тюменцев стали победителями "Лидеров России"

Общество, 19:55 17 марта 2019

ИА "Тюменская линия" Петр Вагин | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сразу трое тюменцев - Петр Вагин, Денис Анилов и Дмитрий Кустарёв признаны победителями конкурса "Лидеры России" в Сочи 17 марта.

Организаторы и Наблюдательный Совет из 300 финалистов определили 100 победителей, в их число вошли трое тюменцев: начальник управления МВД России по Тюмени Петр Вагин, сотрудник ООО "РН-Уватнефтегаз" Денис Анилов и специалист ООО "Лукойл-Транс" Дмитрий Кустарев.

Все финалисты получат образовательный грант в размере 1 млн рублей, а победители — возможность в течение года поработать с наставником из числа лучших руководителей в сфере бизнеса и государственного управления.

Ирина Кургузова

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# конкурс , Лидеры России , Петр Вагин , финал

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