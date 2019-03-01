Победа в конкурсе - гордость для семьи, признался Дмитрий Кустарев

| Фото: группа "Лидеры России" во ВКонтакте | Фото: группа "Лидеры России" во ВКонтакте

Победа в конкурсе "Лидеры России" - гордость для всей моей семьи. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал победитель, сотрудник ООО "РН -Уватнефтегаз" Дмитрий Кустарёв.

"Не ожидал, что окажусь в победителях, но надеялся, потому что достойных конкурентов было много. Я очень рад, что держу этот диплом в руках, эмоции переполняют, я шел к этому пять месяцев. Я горжусь собой и моя семья горда мной, ради этого я все это и делал", - признался он.

По словам победителя конкурса управленцев, первое, что он сделает по возвращении домой - это разберется с делами на работе, которых за неделю пребывания в Сочи накопилось немало. Затем с нетерпением будет ждать встречи с наставником, имя которого он пока не раскрывает.

"Когда встречусь со своим наставником, станет известен только в конце марта. Также буду далее реализовывать свой социальный проект, буду приносить пользу тюменскому региону и стране, - поделился Дмитрий Кустарёв. - Мой соцпроект связан с центром "Семья", с домом в селе Борки, там мы отобрали 11 подростков, которым предстоит выбрать профессию, занимаемся с ними профориентационными мероприятиями".

Самое главное, что вынес для себя финалист и победитель конкурса "Лидеры России" Дмитрий Кустарёв - это знакомства с разносторонними, интересными, успешными и компетентными людьми.

Ирина Кургузова