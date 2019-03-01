Петр Вагин: нам удалось представить Тюменскую область достойно

| Фото: группа "Лидеры России" во ВКонтакте | Фото: группа "Лидеры России" во ВКонтакте

Далее в сюжете Победитель конкурса "Лидеры России" Денис Анилов считает, что все только начинается

Нам удалось представить Тюменскую область достойно. Мы лучшие - мы вошли в сотню "Лидеров России". Об этом корреспонденту "Тюменской линии" заявил финалист и победитель конкурса "Лидеры России", начальник УМВД России по Тюмени Петр Вагин.

"Эмоции просто переполняют, я очень горд, что мне удалось представить Тюменскую область и школу управления с достойной стороны. Мы лучшие, мы победили. Хотел бы сказать слова благодарности Министерству внутренних дел, которое воспитало во мне эти лидерские качества. Думаю, по моим стопам пойдут другие офицеры, которых много достойных, и они способны себя проявить и стать новыми лидерами России", - поделился он.

По словам Петра Вагина, впереди у него есть немного времени, чтобы осознать всю значимость победы. Конкурс "Лидеры России" дал ему возможность узнать много нового, почерпнуть идеи, проекты, которые необходимо будет воплотить на практике.

Что же касается социального проекта, представленного на конкурс "Сердце лидера" - это проект "Напиши солдату", то он, как заверил Вагин, будет продолжаться. Кроме того, с учетом выхода его на федеральный уровень, победитель "Лидеров России" надеется на поддержку Министерства внутренних дел и Минобра.

Во время церемонии чествования победителей конкурса управленцев, каждый из сотни отмечал значимость конкурса и адресовывал слова благодарности. Петр Вагин свою победу посвятил самым родным людям: "Свою победу я посвящаю родителям. Я благодарен своей маме - Любови Ивановне и отцу Александру Сергеевичу, которые воспитали меня таким какой я есть, привили мне самые лучшие, лидерские качества. И еще, мне искренне хотелось бы, чтобы честь тюменского региона всегда и везде была на высоте".

Напомним, конкурс "Лидеры России", в котором приняли участие 300 человек, в том числе 12 тюменцев, прошел в Сочи с 13 по 17 марта. Победителями от тюменского региона стали - начальник управления МВД России по Тюмени Петр Вагин, сотрудник ООО "РН-Уватнефтегаз" Дмитрий Кустарев и специалист ООО "Лукойл-Транс" Денис Анилов.

Ирина Кургузова