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Победитель конкурса "Лидеры России" Денис Анилов считает, что все только начинается

Общество, 10:09 18 марта 2019

лидерыроссии.рф

Победитель конкурса "Лидеры России", специалист ООО "ЛУКОЙЛ-Транс" Денис Анилов считает, что все только начинается.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" Анилов, вся его трудовая деятельность вела к этой победе. "Я испытываю большую искреннюю радость и немного усталость. Но сейчас, как сказал Сергей Кириенко, все только начинается, теперь должны быть поставлены высокие цели, даже такие, которые должны выходить за рамки жизни", - сказал он.

Денис Анилов с наставником пока не определился. "Это должно быть обоюдно, поэтому жду решения", - отметил он.

Напомним, конкурс "Лидеры России", в котором приняли участие 300 человек, в том числе 12 тюменцев, прошел в Сочи с 13 по 17 марта. Победителями от тюменского региона стали три человека, кроме Дениса Анилова, начальник управления МВД России по Тюмени Петр Вагин и сотрудник ООО "РН-Уватнефтегаз" Дмитрий Кустарев.

Ирина Кургузова

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# Денис Анилов , Лидеры России

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