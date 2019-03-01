Владимир Путин: победа Петра Вагина в конкурсе "Лидеры России" - большой подарок для системы МВД

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Победа начальника управления МВД России по Тюмени Петра Вагина - большой подарок для системы МВД России. Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с победителями конкурса.

Общение главы государства с лучшими управленцами проходит в теплой и дружественной обстановке.

Петр Вагин отметил, что конкурс несмотря на сложные задания был интересным. "Коллеги по конкурсу сначала посмеивались, спрашивали: взял ли я с собой наручники и пистолет, а затем перестали", - рассказал он.

Владимир Путин отшутился, предположив, что тюменский полицейский взял с собой лишь дубинку. Вспомнил глава государства и о начале своей работы в качестве младшего оперуполномоченного. Российский лидер особо подчеркнул, что изучил сведения о каждом победителе. Так, 17-летний стаж работы Петра Вагина в системе МВД заслуживает уважения.

"В конкурсе я очень многому научился: мастер-классы, выступления известных тюменцев, тренинги по командообразованию. Все это можно использовать в моей работе с личным составом. Это позволит сплотить сильное профессиональное сообщество", - доложил начальник тюменского управления МВД.

Глава государства поинтересовался сколько человек в подчинении и что было самым трудным в конкурсе.

"Я привык работать в вертикале: руководитель - подчиненный. А здесь все руководители. Вначале было сложно договориться, но раз я здесь - значит все получилось", - ответил Вагин.

"Да, я вас поздравляю, искренне рад вашей победе", - резюмировал Владимир Путин.

Напомним, что сразу трое тюменцев - Петр Вагин, сотрудник ООО "РН-Уватнефтегаз" Дмитрий Кустарёв и специалист ООО "Лукойл-Транс" Денис Анилов признаны победителями конкурса "Лидеры России".

Все финалисты получат образовательный грант в размере 1 млн рублей, а победители — возможность в течение года поработать с наставником из числа лучших руководителей в сфере бизнеса и государственного управления.

Всего в этом году заявки на участие в конкурсе "Лидеры России" подали 227 тыс. человек.

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Екатерина Исаева