Финалисты "Лидеров России" поделились с Александром Моором впечатлениями об участии в проекте

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

"Точка кипения" сразу после открытия стала площадкой для общения губернатора Тюменской области Александра Моора с тюменскими финалистами проекта "Лидеры России". Модератором встречи выступил победитель прошлого сезона этого проекта генеральный директор АО "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" Максим Скворцов.

Глава региона сразу задал неформальный тон разговору. "Мне прежде всего интересны ощущения и мнения, которые у вас сформировались во время участия в этом проекте. Практически все вы представляете серьезные крупные компании, уже добились профессионального успеха. Что стало вашей внутренней мотивацией принять участие в нем? Совпали ли ваши ожидания с результатом и каковы ваши планы?", - адресовал свои вопросы Александр Моор десяти финалистам проекта.

Максим Скворцов, представляя каждого участника, обозначил наиболее яркие штрихи его биографии и путь к проекту "Лидеры России". Он также отметил факт, что статистика по итогам конкурса в пользу Тюменской области. "Тюменская область была и остается кузницей кадров. Если в прошлом году было два победителя проекта, то в этом уже три, увеличилось и число финалистов, представляющих наш регион",- отметил он.

Во время общения каждый поделился мыслями об участии в проекте и самыми яркими впечатлениями.