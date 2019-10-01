Установлен рекорд по числу регистраций на конкурс "Лидеры России"

организаторов конкурса "Лидеры России" организаторов конкурса "Лидеры России"

233 тыс. 830 заявок поступило на третий сезон конкурса "Лидеры России". Установлен рекорд по числу регистраций, сообщают организаторы.

Прием заявок закончился 27 октября. Среди зарегистрировавшихся участников от УФО, тюменцы занимают третью строчку - 3 тыс. 521 человек. На первом месте - жители Свердловской области более 7 тыс. 600 человек, вторая позиция - Челябинская область, 4 тыс. 830 заявок.

"28 октября в личных кабинетах откроется первый тест – тест интеллектуальных способностей. Хочу обратить внимание, что время на его прохождение строго регламентировано, но рассчитано с учетом того, чтобы конкурсанты смогли выбрать любое удобное время для выполнения задания", – рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.

Для оценки потенциала участников в дистанционном этапе используются тесты, разбитые на следующие блоки:

- 28-30 октября – тест интеллектуальных способностей (вербальные способности, числовые способности, абстрактное мышление);

- 4-7 ноября – тест общих знаний (география, история, культура, литература, обществознание);

- 8-10 ноября – тест умственной работоспособности и стрессоустойчивости;

- 18-20 ноября – тест управленческого потенциала;

- 25-27 ноября – тест управленческой готовности.

Участники, решившие пройти отбор по специализациям, на дистанционном этапе проходят дополнительно тесты по выбранным направлениям.

Напомним, отличительной особенностью третьего этапа конкурса управленцев стало наличие направлений: "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии".

Суперфиналисты конкурса получат образовательные гранты в размере 1 млн рублей. Это отличная возможность повысить квалификацию на лучших программах для управленцев в различных российских вузах. Среди них — РАНХиГС , МГУ имени М. В. Ломоносова, ВШЭ, РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Анжела Лебедева