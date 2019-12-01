Шестьдесят пять тюменцев получили путевку в полуфинал "Лидеров России"

| Фото: организаторов конкурса "Лидеры России" | Фото: организаторов конкурса "Лидеры России"

65 жителей Тюменской области получили путевку в полуфинал конкурса "Лидеры России" 2020 года по итогам дистанционного отбора.

Как сообщают организаторы, всего 332 жителя УФО вышли в полуфинал - это третий показатель по стране. На втором месте по количеству полуфиналистов Приволжский округ - 335 человек, на первом - ЦФО - 664.

Всего 233 тыс. 830 человек участвовали в дистанционном отборе, приглашение в полуфинал получили 3 тыс. 399. В раздел "Лидеры России" попали 2 тыс. 988 человек, "Здравоохранение" - 332, "Наука" - 334, "Финансы и технологии" - 334.

Из общего количества полуфиналистов, мужчин - 81 %, женщин - 19 %.

Полуфиналы начнутся с 14 января 2020 года. Конкурсанты УФО встретятся в Екатеринбурге 24 января.

В суперфинал выйдут 300 человек, он пройдет в Сочи 27 марта.

Напомним, в 2019 году в финал "Лидеров России" вышли 12 человек, трое - начальник управления МВД России по Тюмени Петр Вагин, сотрудник ООО "РН-Уватнефтегаз" Дмитрий Кустарев и специалист ООО "Лукойл-Транс" Денис Анилов - стали победителями.

Анжела Лебедева