Полуфинал конкурса "Лидеры России 2020" в УФО стартует 25 января

| Фото: организаторов конкурса «Лидеры России» | Фото: организаторов конкурса «Лидеры России»

65 управленцев Тюменской области отправятся на полуфинал конкурса Уральского федерального округа "Лидеры России 2020", который стартует в Екатеринбурге 25 января.

Как сообщают организаторы, от УФО на конкурс поступило 21 тыс. 636 заявок. Приглашение в полуфинал получили 332 участника, показавших лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования: от Тюменской области – 65, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – 29, Ямало-Ненецкого автономного округа – 32, Свердловской области – 143 человека, Челябинской области – 59, Курганской области – четыре человека.

24 января для полуфиналистов пройдет повторное компьютерное тестирование: участники должны будут подтвердить результаты онлайн-этапа. Если конкурсант не сможет пройти ретест, то он не будет допущен к дальнейшим очным испытаниям.

В течение двух основных дней полуфинала конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 26 января подведут итоги и определят финалистов от УФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса "Лидеры России".

"Всего будет 11 полуфиналов, в каждый из них допущено около 330 участников. Из них восемь – региональных, а три – полуфиналы специализаций. Из 3 тысяч 399 участников, приглашенных в полуфиналы, в суперфинал выйдут 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере одного миллиона рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны", – рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.

В церемонии открытия полуфинала примут участие полномочный представитель президента РФ в УФО Николай Цуканов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и руководитель конкурса "Лидеры России", генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

На конкурс управленцев "Лидеры России 2020" поступило 233 тыс. 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. В первом сезоне конкурса (2017-2018 годов) пришло 199 тыс. заявок; во втором сезоне (2018-2019 годов) – 227 тыс. заявок. В сезоне 2019-2020 годов в дополнение к основному конкурсу были введены отдельные специализации. Лидером по количеству заявок стала специализация "Финансы и технологии" – 61 тыс. 732 регистрации, 22 тыс. 272 заявки подано на трек "Наука" и 9 тыс. 745 – на специализацию "Здравоохранение".

За два года назначения на высокие позиции получили более 150 лидеров России: среди них двое стали губернаторами, пятеро – заместителями федеральных министров.

Напомним, в 2019 году в финал "Лидеров России" вышли 12 управленцев Тюменской области, трое - начальник управления МВД России по Тюмени Петр Вагин, сотрудник ООО "РН-Уватнефтегаз" Дмитрий Кустарев и специалист ООО "Лукойл-Транс" Денис Анилов - стали победителями.