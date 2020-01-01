Победы и решения вопросов на благо регионов пожелал полуфиналистам "Лидеры России" Николай Цуканов

| Фото: организаторов конкурса | Фото: организаторов конкурса

Торжественная церемония открытия полуфинала конкурса управленцев "Лидеры России – 2020" состоялась в Екатеринбурге 25 января.

Участников полуфинала поприветствовал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. Он отметил, что это важный и ответственный шаг для конкурсантов, решивших изменить жизнь своего региона. "Вы уже победители, вы достигли определенных высот. Желаю вам новых побед. У нас есть нерешенные вопросы в стране, в муниципалитетах, в регионах, в городах, о которых говорят люди, говорил президент в послании Совету Федерации. Акцент сделан на развитие городов, повышение качества жизни людей. Надеемся, что новые управленцы, новые профессиональные менеджеры в тех регионах, где они учились, работают и живут вернутся в свои города и будут вместе с жителями поднимать уровень жизни", - сказал Николай Цуканов.

Генеральный директор АНО "Россия-страна возможностей", руководитель проекта "Лидеры россии" Алексей Комиссаров рассказал, что во всех регионах полуфиналы проходят одинаково, но на уральском чувствуется особая дружеская атмосфера.

"В Уральском регионе очень много семейных, трудовых династий, чьи отцы, деды работали и работают до сих пор на предприятиях. Много людей, которые прошли трудовой путь от токаря до руководителя. Радует, что эти участники хотят остаться на своей малой родине. Среди конкурсантов здесь есть семейные пары и отец с дочерью", - добавил он.

В очном туре за выход в суперфинал, который пройдет в Сочи, начали борьбу 262 конкурсанта из всех регионов УФО, среди них 48 представителей Тюменской области.

После торжественного открытия участники приступили к выполнению бизнес-кейсов. Группы по 9-10 человек решают социально-значимые задачи. Например, кейс "Идеальный город". Участники получили информацию о плане строительства города по определенным параметрам. За 40 минут они должны выбрать наиболее подходящие проекты, которые реализуют в своем городе вместе со своей командой. Эксперты оценивают разные качества и компетенции участников от лидерских качеств и умения договариваться в команде до быстроты принятия решения и грамотного оценивания информации.

Итоги испытаний подведут 26 января.

| Фото: организаторов конкурса | Фото: организаторов конкурса

Ирина Шемякина