Отец и дочь Матросовы из Тюмени вместе участвуют в полуфинале "Лидеры России – 2020"

| Фото: организаторов конкурса | Фото: организаторов конкурса

Сотрудники Тюменского госуниверситета отец и дочь Вячеслав и Татьяна Матросовы представляют Тюменскую область в числе 48 конкурсантов в очном этапе конкурса "Лидеры России", который проходит в Екатеринбурге с 24 по 26 января.

По словам Вячеслава Матросова, он принимал участие в конкурсе управленцев в 2017 году. "Этот конкурс делает людей лучше, компетентнее, профессиональнее. В первый раз не получилось дойти до финала, решил попробовать еще, но привлечь и свою дочь к этому процессу", - рассказал он.

Татьяна Матросова работает директором центра международного образования ТюмГУ, и своим преимуществом считает опыт в международных отношениях. Вместе со своей командой она разработала квест по городу на иностранном языке, чтобы через интерактивную игру познакомить студентов разных стран с Тюменью, ее историей и возможностями. "Участие в конкурсе – это драйф, эмоции, неповторимые ощущения. Он дает мне возможность прокачать свои умения, выйти из своей зоны комфорта, доказать прежде всего самой себе, что я могу достичь чего-то большего, но и, конечно, показать папе, какая у него умная и умеющая расти над собой дочь", - высказала она свое мнение.

Вячеслав же в качестве преимуществ отметил настойчивость, целеустремленность и опыт. Глава семьи добавил, что не смотря на десятилетний стаж работы в университете, он не может конкурировать с дочерью и, если они вместе пройдут в финал, будет переживать и поддерживать ее. "Сейчас за нас болеют жена и младший сын, они приехали на полуфинал вместе с нами, а дома ждет нашего возвращения еще один сын", - поделился он.

Напомним, в очном этапе выступают 262 конкурсанта из всех регионов Уральского Федерального округа. По итогам полуфиналов будут выбраны 300 сильнейших управленцев для участия в суперфинале. Каждый их них получит грант в размере одного миллиона рублей.

Ирина Шемякина