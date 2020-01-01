Тюменец Владимир Сбитнев стал участником полуфинала конкурса "Лидеры России" с третьей попытки

| Фото: организаторов конкурса "Лидеры России" | Фото: организаторов конкурса "Лидеры России"

В третий раз принимает участие в конкурсе "Лидеры России" руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организации "Молодая гвардия" Владимир Сбитнев.

По его словам, два предыдущих раза выполнить все задания контрольного тестирования не получалось. В этот раз помогли тщательная подготовка, чтение рекомендуемой литературы.

"Вопросы в тексте затрагивают все школьные предметы. Есть вопросы по истории, географии, литературе, много вопросов по математике. Рад, что с командой удалось хорошо сработаться, ведь это сложно, когда все лидеры. Например, кто-то должен выполнять расчеты, но не все хотят это брать на себя. Сегодня повезло с командой, все понимают, что если будем сидеть, командовать и перетягивать одеяло на себя, то проиграем", - рассказал он.

Для Владимира Сбитнев конкурс – это внутренняя проверка и место, где можно познакомиться с большим количеством интересных и полезных людей. По его словам, уровень подготовки у участников очень высокий. Это разносторонние и разноплановые люди. Кто-то работает в бизнесе, кто-то на государственной службе, у кого-то управленческий опыт 20 лет.

В случае победы в финале конкурса молодой человек планирует выступать с патриотическим проектом "Мы помним".

"Кампания включает в себя шесть крупных акций: "Уроки Великой войны" для старшеклассников и студентов, киберспортивный турнир по World of Tanks, традиционную акцию "Георгиевская ленточка", игру "Знамя Победы" на Набережной и другие интересные мероприятия. Все они направлены на патриотическое воспитание молодежи и привлекают множество людей", - заявил Владимир Сбитнев.

Ирина Шемякина