Тюменка Ольга Романец набрала максимум баллов на очном тестировании конкурса "Лидеры России"

| Фото: лидерыроссии.рф | Фото: лидерыроссии.рф

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Пять участников конкурса "Лидеры России" набрали максимальное количество – 1 тыс. 600 баллов на очном тестировании. Среди них - генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец.

"Особо не готовилась, но есть много подготовительных тестов в интернете, на которых я потренировалась. Перед тестированием было жуткое волнение, но я смогла сконцентрироваться и написать его с таким результатом", - поделилась впечатлениями тюменка и добавила, что сам тест не очень сложный, задания незамысловатые, главный фактор, который мешает участникам на очном тестировании – это волнение.

В 2019 году Ольга Романец впервые решила принять участие в конкурсе "Лидеры России", но не прошла дистанционный этап. В этом году она довольна своими успехами и рада, что удалось дойти до полуфинала.

"Конкурс "Лидеры России" - это уникальный проект, аналогов нет во всем мире. Он позволяет проанализировать свою конкурентоспособность, получить новые инструменты для профессионального роста. Советую всем побывать в этой атмосфере, здесь огромная концентрация интеллекта и энергии, много полезных, высококвалифицированных специалистов, интересных людей. Конкурс дает возможности для развития, но каждый распорядится ими по-своему", - считает Ольга Романец.

По словам конкурсантки, подготовка к подобным мероприятиям позволяет повторить то, что когда-то учил, а также получить новые знания.

"Мы на январских каникулах с друзьями играли в интересные игры по истории, решали тесты по истории России. Было весело и в то же время полезно. Такие вещи позволяют вспомнить важные моменты", - считает тюменка.

Ольга Романец уверена, что данный опыт поможет ей в дальнейшем развитии. Она посоветовала всем открыть сайт конкурса "Лидеры России" и начать заполнять анкету.

Участница уже реализует социально-значимый проект в Тюмени для детей от 6 до 9 лет и детей из неблагополучных семей и детских домов. Суть проекта заключается в цикле экскурсий на промышленные предприятия Тюменской области. Это поможет детям узнать, что регион богат не только природными ресурсами.

"Первая экскурсия на завод по производству мороженого прошла с полным успехом. Дети были довольны и говорили, что это лучший день в их жизни. Они задавали уже не детские вопросы: как можно устроиться на работу, какая заработная плата у сотрудников? Эти дети еще и дома, в школе, во дворе расскажут о том, что они увидели и от этого охват аудитории увеличится. Для меня это важная миссия. Я восемь лет посвятила инвестиционному климату в регионе, на моих глазах создавались новые предприятия и я хочу, чтобы о них знали даже дети", - поделилась Ольга Романец.

Ирина Шемякина