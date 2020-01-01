Тюменец Рамиль Овчинников: конкурс "Лидеры России" - это качественный отбор кадров

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Россия нуждается в качественных управленцах. Такое мнение в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" выразил тюменский участник конкурса "Лидеры России" Рамиль Овчинников, который уже второй раз принимает участие в этом мероприятии.

"Еще несколько лет назад попасть в правительство можно было либо по знакомству, либо случайно. В настоящее время страна выстраивает социальные лифты, правительство понимает, что стране нужны грамотные менеджеры. Чтобы стать участником этого конкурса, необходимо пройти сложный и жесткий отбор. Я решил попробовать свои силы - вдруг в федеральных масштабах я смогу принести пользу своей стране", - отметил он.

По словам Рамиля Овчинникова, конкурс "Лидеры России" - это качественный отбор кадров.

"Список участников открыт, любой работодатель без труда сможет найти себе хорошего сотрудника. Все, кто попал на этот конкурс – это уже хороший управленец, уже лидер", - добавил он.

Первый раз Рамиль Овчинников принимал участие в конкурсе в 2019 году. Он признался, что целый год работал над собой и собственными лидерскими качествами. "В первый раз не выиграл потому, что я предприниматель и у меня предпринимательский подход к решению задач, а здесь от людей требуются другие качества корпоративно-административного мышления", - пояснил тюменец.

Он считает, что ему очень повезло с командой.

"Кейс не очень сложный, рад, что в команде собрались единомышленники. Это веселые, открытые и настроенные на командную работу ребята. Работа в такой команде заряжает энергией", - поделился Рамиль Овчинников.

Тюменец намерен реализовать социальный проект в сфере выстраивания коммуникаций и социализации детей из детских домов. "Ребятам в детских домах не хватает общения, примеров перед глазами. Когда они выходят во взрослую жизнь, они не могут даже делать элементарные вещи, например, за квартиру заплатить. Я хочу проводить для них мастер-классы на бытовые темы, по поиску работы и так далее", - рассказал он.

Ирина Шемякина