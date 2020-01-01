Журналисты смогли примерить на себя роль участников конкурса "Лидеры России"

| Фото: лидерыроссии.рф | Фото: лидерыроссии.рф

Проблемно-аналитическая деловая игра прошла в рамках полуфинала конкурса "Лидеры России" в Екатеринбурге. В ней приняли участие не только участники, но и представители СМИ. Журналисты смогли наравне с полуфиналистами решить проблему кооперации и соперничества крупнейших городов Уральского федерального округа.

Игра состояла из нескольких этапов. Для начала участникам давалось время ознакомиться с информационным материалом. В него входили несколько пунктов: статистические данные, тренды неравномерного развития Уральского федерального округа и так далее. Затем необходимо было выявить ключевую проблему того, что нужно сделать для развития округа и страны в целом. На следующем этапе требовалось сформулировать задачи для решения этой проблемы и в итоге составить план внедрения и реализации.

Выполнения заданий были ограничены по времени. Все участники по максимуму включились в процесс. Каждая команда работала по-своему. В одной команде сразу находился лидер и вел команду к результату, чья-то команда "пробуксовывала" и не сразу находила пути решения. После работы в группах участники должны были презентовать свои планы и отвечать на вопросы.

По словам оценщика, команде СМИ удалось справиться с поставленной задачей.

"У журналистов были сложности, но в целом была выстроена командная работа. Радует, что не было людей, которые ничего не делали, все были вовлечены в процесс, закрывали все этапы работы команды и все были нацелены на результат. В середине игры они немного растерялись, но смогли выровняться и мобилизовать свои силы. Презентацию провели успешно, профессионально отвечали на вопросы, хотя со стороны оппонентов чувствовалось сильное давление", - пояснила оценщик.

Ирина Шемякина