Десять исетских семей получили сертификаты на жилье

| Фото: Минстрой РФ | Фото: Минстрой РФ

10 семей Исетского района стали обладателями жилищных свидетельств 15 марта. Половина семей уже приступили к строительству жилья на территории района.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказали в отделе по экономике и прогнозированию муниципального образования.

"Размер социальной выплаты для семей зависит от количества членов семьи из расчета стоимости квадратного метра, - пояснили специалисты отдела. - Так, к примеру, семья из пяти человек получает выплату более 775 тысяч рублей, а семья из трех человек получила свидетельство на сумму более 465 тысяч рублей".

Участниками жилищной программы стали семьи, возраст которых не достиг 36 лет. На реализацию программы "Обеспечение жильем молодых семей" средства в районы поступают из федерального и регионального бюджетов.

Анжела Лебедева