#людирегиона72: жители Тюменской области делятся историями

| Фото: с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте

Я рад, что под хештегом #людирегиона72 стали появляться новые истории о жителях Тюменской области. Регион — это в первую очередь люди, которые в нем живут.

Об этом в своих официальных аккаунтах в социальных сетях написал губернатор Тюменской области Александр Моор и поделился одной из историй.

Юрий Александрович Судник — один из тех, кто своим трудом развивает лесную отрасль. С 1985 года он прошел путь от механика до директора тобольского лесного хозяйства. Юрий Александрович всю свою жизнь посвятил лесовосстановлению и упрощению системы выращивания растений и деревьев. По его инициативе в Тобольске была построена теплица по выращиванию сеянцев, внедрена автоматическая система полива и культивирования. А сколько Юрий Александрович разработал приспособлений для выращивания деревьев! Он с детства заботится о лесе, работает в этой отрасли уже 34 года и трепетно относится к своему делу. Самое важное в работе, говорит Юрий Александрович, это видеть, что саженцы прижились и растут здоровыми.

"С такими специалистами наша природа в надежных руках!", - подчеркнул глава региона.

Напомним, Александр Моор предложил рассказать о достойных людях в рамках интернет-марафона #людирегиона72, о старте которого он объявил 5 марта. Присоединиться к акции и поделиться своей историей о людях, достойных восхищения и благодарности, может любой пользователь, разместив информацию в личных аккаунтах под хештегом #людирегиона72.