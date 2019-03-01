Подрядчики завершают отделочные работы в новой школе ЖК Суходолье

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Завершаются отделочные работы и монтаж инженерного оборудования в новой школе в Восточном административном округе Тюмени. Новая школа на 1 тыс. 200 мест в ЖК Суходолье откроется 1 сентября.

Как сообщает Главное управление строительства Тюменской области, работы идут с небольшим опережением графика, сроки окончания строительства - июль 2019 года.

Учебное заведение поделено на три блока: в первом − средние и старшие классы, во втором − начальное звено, в третьем − столовая, спортивный зал, библиотечный комплекс, актовый зал и администрация.

Всего в школе разместятся 70 учебных кабинетов, кроме того, "НаукоЛаб", собственные студии 3D-моделирования и прототипирования, лаборатория по робототехнике и технический центр для проведения занятий по обработке дерева и металла.

На прилегающей к школе территории подрядчики возведут различные спортивные площадки: беговую дорожку, турниковый комплекс и универсальную площадку для хоккея, мини-футбола и баскетбола.

Всего в Тюменской области откроется пять новых школ в 2019 году.