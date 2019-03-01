Медаль Петра Ершова учредят в Тюменской области

| Фото: ТРО партии «Единая Россия» | Фото: ТРО партии «Единая Россия»

Медаль Петра Ершова учредят в Тюменской области. Ее будут вручать за особые достижения в литературной, просветительской и педагогической деятельности. Такое решение приняли участники круглого стола по проведению "Ершовских дней" в Ишиме.

На встрече определили также дату проведения фестиваля "Ершовские дни" и торжественной церемонии награждения победителей XIV Международной литературной премии им. Петра Ершова — с 7 по 9 июня.

Заседание круглого стола проходило под председательством главы города Федора Шишкина, первого заместителя председателя Тюменской областной думы Андрея Артюхова, советника губернатора Александра Новопашина. В нем принял участие председатель Тюменского регионального отделения Союза писателей России Леонид Иванов, сотрудники Ишимского музейного комплекса и представители общественности и бизнеса.

Традиционно на международную литературную премию за произведения для детей и юношества в Ишим приедут лауреаты и победители из разных городов России. Как рассказала заведующая музеем П. П. Ершова Надежда Проскурякова, впервые победили сразу два писателя из Тюменской области: Вячеслав Софронов из Тобольска и Николай Ольков из Казанского района.

Изюминкой праздничных выходных должен стать фестиваль народной культуры "Иванушка Петрович". Рассматривается возможность проведения этого мероприятия с участием Российского центра "Играй, гармонь" им. Геннадия Заволокина. Новшеством "Ершовских дней" станет ишимский вернисаж в Первомайском сквере "Краски лета" и книжный фестиваль на Коркинской площади. Уже началась подготовка к большому фестивалю народной культуры "Безруковский форпост" на родине сказочника в селе Ершово.

На заседании обсудили также и повышение туристического потенциала Ишима. Андрей Артюхов предложил назвать именем Петра Ершова железнодорожный вокзал Ишима. "Конечно, решать должны жители Ишима, но я предлагаю задуматься над этим: присвоение имени Ершова вокзалу увеличит интерес к городу, его истории и привлечет в него туристов", — цитируют его в пресс-службе ТРО партии "Единая Россия".

Андрей Артюхов напомнил, что в регионе реализуется проект единороссов "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-Горбунок", который призван привлечь еще большее внимания к Тюменской области как к родине великого сказочника жителей других регионов и иностранных туристов. Проект многоплановый, он призван решать разные задачи по развитию семейного и детского туризма, детского дополнительного образования, народных промыслов, а значит малого и среднего бизнеса, поддержке театров. В конце октября, во время осенних школьных каникул, планируется широко отметить 185-летие сказки "Конек-горбунок" и пригласить на этот праздник гостей из разных регионов страны.