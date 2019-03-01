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Руководители студенческих отрядов региона сядут за парту

Общество, 10:08 22 марта 2019

Тюменский областной студенческий отряд во ВКонтакте | Фото: Тюменский областной студенческий отряд во ВКонтакте

Школа комсостава студенческих отрядов Тюменской области для руководителей линейных студенческих отрядов и штабов образовательных организаций пройдет в Высшей инженерной школе ТИУ (ул. Луначарского, 2) с 22 по 24 марта, сообщает Тюменский областной студенческий отряд.

Командиров и комиссаров, мастеров и методистов ждет встреча с мастерами своего дела – руководителями регионального отделения, членами правления ТРО, руководителями вузовских штабов и приглашенными специалистами.

Для прохождения школы необходимо подать заявку в гугл–анкете. С собой иметь тетрадь, авторучку, перекус, кружку, сменную обувь, и, конечно же, быть в форме.

После обучения пройдет итоговая аттестация. Ученики школы, успешно сдавшие входное тестирование и итоговую аттестацию, получат сертификат о прохождении школы.

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# студенты , студенческий отряд , школа

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