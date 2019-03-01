Тюменским росгвардейцам вручили ключи от новых квартир

фото портала "Тюмень - наш дом" фото портала "Тюмень - наш дом"

Сотрудники управления Росгвардии по Тюменской области с честью выполняют свои обязанности, обеспечивая правопорядок и безопасность жителей региона, укрепление его социально-экономической стабильности. Это отметил губернатор Александр Моор, вручая ключи от новых квартир семьям военнослужащих и сотрудников Росгвардии.

"Мне приятно разделить с вами этот радостный момент, - обратился он к новоселам. - Вам предстоят приятные хлопоты по обустройству нового жилья. Сегодня все сотрудники с честью выполняют свои обязанности и для вас нет нерешаемых проблем. Все задачи, которые стоят перед нами, стоят перед Росгвардией, решаются оперативно и эффективно. И мы заинтересованы в том, чтобы для всех сотрудников управления были созданы комфортные условия, чтобы сотрудник мог полностью отдаваться службе, он должен быть уверен в своем семейном очаге".

153 семьи военнослужащих и сотрудников Росгвардии получили ключи в новом многоквартирном жилом доме в преддверии Дня Росгвардии, который отмечается 27 марта. Квартиры улучшенной планировки, с чистовой отделкой, установленной кухонной плитой и сантехникой, новоселом осталось расставить мебель и обустроить быт.

"В этом доме будут проживать не только семьи военнослужащих и сотрудников, проходящих службу в Тюмени, но и 47 семей, которые приехали из разных регионов страны – Карачаево–Черкессии, Алтайского края, Дальнего Востока, Санкт-Петербурга, - сообщил командующий Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Александр Попов. - Они выбрали этот город для постоянного проживания. И это не случайно. Тюменская область, ее столица уже многие годы лидирует среди регионов с самым высоким качеством жизни. Тюмень неоднократно признавалась лучшим городом России по разным критериям: это и состояние дорожной сети, и работа общественного транспорта, и качество жизни горожан. Большинство тюменцев удовлетворены работой коммунальных служб, наличием в муниципалитетах качественного жилья и удобной инфраструктуры. Для нас, чья служба сопряжена с риском для жизни, очень важно знать, что есть надежный тыл и семья обеспечена комфортным жильем".

Многоквартирный дом для семей военнослужащих и сотрудников Росгвардии посторен в живописном месте нового жилого района "Тура". На придомовой территории создана необходимая инфраструктура - две детские площадки, многоуровневая парковка, вблизи школа и детский сад.

Жилой микрорайон "Тура", как отметил глава города Тюмени Руслан Кухарук, - район молодой, застроенный за последние 10 лет.

"И мы понимаем, что возрастает потребность наших горожан в объектах соцкультбыта, и уже в 2019 году будет введен в эксплуатацию детский сад, который находится рядом, - сообщил он, - В разработке находится проектная документация на школу на 1500 мест. На 2019 год запланированы мероприятия по обустройству зеленых уголков".

Борис Олейник