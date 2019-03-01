В Ишимском районе построят дороги к участкам для многодетных семей

| Фото: www.phototyumen.ru | Фото: www.phototyumen.ru

Дороги с щебеночным покрытием построят на площадке под индивидуальное жилищное строительство, где выделены участки для многодетных семей, в поселке Плодопитомник Ишимского района.

Распоряжение о выделении средств на эти цели на заседании президиума правительства подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Дороги построят на первой (для семей Ишимского района) и второй (для семей г. Ишима) очередях площадки под ИЖС. За счет средств областного бюджета была подготовлена проектная документация. Получены положительные заключения государственной экспертизы и достоверности определения сметной стоимости.

На площадке первой очереди размещено 349 участков, на второй — 440. В 2017, 2018 годах за счет областного бюджета дорогами обеспечено 100 земельных участков на первой очереди площадки. В этом году на выделенные средства дороги с щебеночным покрытием проведут еще к 24 земельным участкам для семей Ишимского района и к 85 участкам для семей Ишима.