В Ишимском районе построят дороги к участкам для многодетных семей
Дороги с щебеночным покрытием построят на площадке под индивидуальное жилищное строительство, где выделены участки для многодетных семей, в поселке Плодопитомник Ишимского района.
Распоряжение о выделении средств на эти цели на заседании президиума правительства подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.
Дороги построят на первой (для семей Ишимского района) и второй (для семей г. Ишима) очередях площадки под ИЖС. За счет средств областного бюджета была подготовлена проектная документация. Получены положительные заключения государственной экспертизы и достоверности определения сметной стоимости.
На площадке первой очереди размещено 349 участков, на второй — 440. В 2017, 2018 годах за счет областного бюджета дорогами обеспечено 100 земельных участков на первой очереди площадки. В этом году на выделенные средства дороги с щебеночным покрытием проведут еще к 24 земельным участкам для семей Ишимского района и к 85 участкам для семей Ишима.