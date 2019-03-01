Новые птичники на "Тюменском бройлере" позволят увеличить объем производства

Фото птицефабрики «Тюменский бройлер» Фото птицефабрики «Тюменский бройлер»

Активное строительство трех корпусов для выращивания птицы продолжается на птицефабрике "Продо Тюменский бройлер". Это вторая очередь самого крупного на территории Тюменского района инвестиционного проекта.

"На данный момент возведён каркас одного из птичников. По основным показателям один корпус нового типа приравнивается к трем старым. При этом каждый новый птичник дает около семи оборотов в год. То есть, учитывая санитарные разрывы, у нас семь раз в год будет происходить заселение корпусов новой птицей. В мировом птицеводстве это считается хорошим показателем эффективности предприятия", - рассказала директор птицефабрики Оксана Величко.

После введения в эксплуатацию всех корпусов на "Тюменском бройлере" рассчитывают увеличить объем производства на 20%. Инвестпроект реализуется при поддержке правительства Тюменской области. После его завершения птицефабрика будет производить около 40 тыс. тонн готовой продукции в год.

Соб. инф.