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Тюменец Илья Попов победил на этапе Кубка России по авиамодельному спорту

Спорт, 11:47 25 марта 2019

управление информационной работы и связей с общественностью ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер» | Фото: управление информационной работы и связей с общественностью ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»

Воспитанник Дворца творчества и спорта "Пионер" Илья Попов занял первое место в личном зачете на третьем этапе Кубка России по авиамодельному спорту в классе F-2D в Челябинске, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Соревнования проводились с 15 по 18 марта в рамках Кубка памяти А. В. Ереклинцева. Илья Попов выполнил норматив кандидата в мастера спорта и отобрался досрочно на чемпионат и финал Кубка России. Спортсмен занимается под руководством тренера-инструктора Владимира Колмакова. Возглавлял тюменскую делегацию инструктор-методист Валерий Бояр.

В командном зачете коллектив Тюменской области занял первое место. Регион на соревнованиях представляла команда из шести человек.

В соревнованиях участвовали 15 экипажей из Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской области и ЯНАО.

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# авиамодельный спорт , соревнования , Челябинск

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