Тюменский оркестр русских народных инструментов даст юбилейный концерт

| Фото: центр культуры и творчества "Тюмень" | Фото: центр культуры и творчества "Тюмень"

Юбилейный концерт Тюменского оркестра русских народных инструментов пройдет в Тюмени 2 апреля. Мероприятие начнется в 19 часов в ДК "Нефтяник", сообщают организаторы.

В программе концерта прозвучат современные и классические композиции, а также музыка из популярных оперетт и кинофильмов, саундтреки и зарубежные хиты. Главный дирижер оркестра - заслуженный деятель искусств России, профессор Владимир Лавришин.

Кроме того, зрителей творческого вечера порадуют солисты Центра культуры и творчества "Тюмень" Михаил Шепеленко, Наталья Малаенко и Эльвира Саниевская. Они исполнят полюбившиеся тюменцам композиции.

Ранее Тюменский оркестр русских народных инструментов стал участником шоу-проекта "Битва оркестров".