  • 26 марта 201926.03.2019вторник
  • USD64,4993
    EUR72,9229
  • В Тюмени 4..6 С 6 м/с ветер южный

Тюменский оркестр русских народных инструментов даст юбилейный концерт

Общество, 08:07 26 марта 2019

центр культуры и творчества "Тюмень" | Фото: центр культуры и творчества "Тюмень"

Юбилейный концерт Тюменского оркестра русских народных инструментов пройдет в Тюмени 2 апреля. Мероприятие начнется в 19 часов в ДК "Нефтяник", сообщают организаторы.

В программе концерта прозвучат современные и классические композиции, а также музыка из популярных оперетт и кинофильмов, саундтреки и зарубежные хиты. Главный дирижер оркестра - заслуженный деятель искусств России, профессор Владимир Лавришин.

Кроме того, зрителей творческого вечера порадуют солисты Центра культуры и творчества "Тюмень" Михаил Шепеленко, Наталья Малаенко и Эльвира Саниевская. Они исполнят полюбившиеся тюменцам композиции.

Ранее Тюменский оркестр русских народных инструментов стал участником шоу-проекта "Битва оркестров".

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# концерт , оркестр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:07 26.03.2019Тюменский оркестр русских народных инструментов даст юбилейный концерт
07:30 26.03.201926 марта в Тюмени пасмурно
19:05 25.03.2019Тюменцев приглашают поддержать спортивный флешмоб "Белая карта"
18:54 25.03.2019Кошки из приюта "Мурка и Васька" побывали в детской библиотеке