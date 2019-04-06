Тюменские волонтеры проведут акцию "Я - донор"

| Фото: Лига добровольцев ТюмГУ | Фото: Лига добровольцев ТюмГУ

Ежегодная акция "Я – донор" пройдет в Тюменском госуниверситете 24 апреля. В течение дня у одного из корпусов вуза будет работать донор-мобиль, где смогут сдать кровь студенты и сотрудники тюменских вузов.

Как рассказала ИА "Тюменская линия" куратор мероприятия, представитель Лиги добровольцев ТюмГУ Евгения Ошуркова, акция станет первой в 2019 году.

"Традиционно акцию мы проводим дважды в год – весной и осенью. Присоединиться к ней могут студенты и преподаватели не только нашего университета, но и других учебных заведений. Первичным донорам нужно предварительно сдать анализы на Станции переливания крови (ул. Энергетиков, 35). Постоянным донорам сдавать анализы необязательно, если с момента последней донации прошло не больше года", - рассказала она.

Донорская акция проходит в университете не в первый раз. Ежегодно неравнодушные студенты и сотрудники участвуют в акции и спасают жизни. У каждого, вне зависимости от пола и возраста, забирается по 450 мл биоматериала.

"Всех доноров ждет денежная компенсация в размере 570 рублей. Также будет работать Instaбудка, где каждый сможет распечатать свои фотографии. Кроме того, пройдет конкурс, победителям которого достанутся сувениры с символикой тюменского госуниверситета", - добавила Евгения Ошуркова.

Присоединятся к акции "Я – донор" и волонтеры-медики, которые проведут познавательные лекции для всех желающих.

Подробнее о времени и месте проведения мероприятия можно узнать на официальной странице Лиги добровольцев ТюмГУ "ВКонтакте".

Любовь Голышева