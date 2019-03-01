Тюменские депутаты оценили темпы обновления городских учреждений образования

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Капитальный ремонт более 40 учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта за счет городского бюджета завершили в Тюмени в 2018 году. Строительно-монтажные работы, обследование зданий и разработка проектной-сметной документации обошлись казне почти в 281 млн рублей. На приобретение трех объектов образования потрачено около 460 млн рублей. Отчет о расходах депутаты Тюменской городской думы утвердили на заседании 28 марта.

По словам члена постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджета, депутата Екатерины Вешкурцевой, областная столица активно развивается, на обновление городских социально значимых объектов выделяются большие средства.

"Идет планомерная работа, по итогам ранжирования на пять лет все объекты определены. В непредвиденных обстоятельствах департамент образования обращается к согласительной комиссии администрации Тюмени и неиспользованные средства по итогам квартала направляются на устранение аварийных ситуаций. К новому учебному году межведомственная комиссия оценивает готовность объектов образования. Могу заверить, что те из них, которые могут потребовать неотложных работ, будут включены в план проведения ремонтов", - сказала Екатерина Вешкурцева.

В 2019 году на проведение строительно-монтажных, реставрационных и проектных работ в социально значимых учреждениях города в бюджете предусмотрено более 543 млн рублей.

Татьяна Ковалева