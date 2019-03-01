Тюменца осудили на шесть лет за сбыт наркотиков

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Мужчину, виновного в попытке сбыта синтетических наркотиков, осудили в Тюменской районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

В июне 2018 года безработный житель Тюмени нашел в Интернете объявление о работе наркокурьером. За денежное вознаграждение он должен был спрятать наркотики в тайниках на территории Тюмени и Тюменского района.

В декабре 2018 года в лесном массиве вблизи садового общества "Заря" молодой человек сделал несколько закладок, после чего был задержан полицией. Наркотики были обнаружены у него при досмотре, также в тайниках и квартире в Тюмени. Всего по делу было изъято более 3,1 кг синтетических наркотиков.

Суд назначил ему шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.