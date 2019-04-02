Определились лидеры чемпионата области по волейболу первой лиги среди мужчин

| Фото: www.volley.ru | Фото: www.volley.ru

Команда "Олимпия" пос. Боровский обыграла сборную Упоровского района со счетом 3:1 в рамках чемпионата Тюменской области по волейболу среди мужских команд первой лиги, сообщает региональная федерация волейбола.

Три поединка состоялись в пос. Боровский.

В самом упорном поединке тура "Мостострой-11" из Тюмени на тай-брейке справился с бердюжскими соперниками. В составе триумфаторов выделялся Андрей Долгополов. Заводоуковский "Ритм", лидером которого был Евгений Жаров, уверенно обыграл ВК "Тюмень-2" - 3:0.

Еще два матча прошли в областной столице. Местный НИПИГАЗ в трех сетах разобрался с ялуторовским "Атлантом". Еще в одном противостоянии сошлись две тюменские команды. "Транснефть" была сильнее представителей индустриального университета – 3:0.

В чемпионате лидирует НИПИГАЗ, одержавший девять побед. На одну победу меньше у "Ритма". Следом идут волейболисты Упоровского района и "Олимпия".