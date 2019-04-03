Матч ФК "Тюмень" в Сочи будет судить молодой арбитр

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Главным арбитром матча первенства ФНЛ "Сочи" – "Тюмень" будет один из самых молодых судей турнира, сообщает пресс-служба клуба.

28-летний Максим Чембулатов из Костромы начал профессиональную карьеру в 2014 году, работая во втором дивизионе и молодежном первенстве страны. Дебют в ФНЛ состоялся год назад. Единственным матчем в прошлом сезоне для него стала игра в Санкт-Петербурге между "Динамо СПб" (нынешним "Сочи") и "Химками". Хозяева реализовали два пенальти и победили гостей со счетом 2:1.

В нынешнем сезоне костромской арбитр стал участником 14-и матчей ФНЛ. "Сочи" при судействе Чембулатова в сентябре дома не смогли взять верх над "Краснодаром-2" (1:1). При этом гости сравняли счет с пенальти. В конце октября этот арбитр приехал в Тюмень на игру хозяев с волгоградским "Ротором". Обошлось без пенальти. Судья ограничился двумя предупреждениями в адрес волжан, которые победили – 1:0.

Помощниками Чембулатова на матче "Сочи" – "Тюмень", который пройдет 7 апреля, будут Яков Клепцов из Ростова-на Дону и костромич Михаил Иванов.