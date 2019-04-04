Следователи региона просят помочь в розыске пропавшего

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Оказать содействие в установлении местонахождения пропавшего без вести Дмитрия Сергиенко – с такой просьбой обращается к гражданам Следственное управление СКР по Тюменской области.

Дмитрий Сергиенко 1983 года рождения ушел из дома, расположенного по адресу: Тюменская область, Бердюжский район, д. Старорямова, ул. Советская, д. 20, в ночь с 6 на 7 ноября 2018 года, и до настоящего момента его местонахождение не установлено.

Приметы: рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые средней длины.

Одежда: черная вязаная шапка, куртка черного цвета с надписью на спине "Сургут-Нефтегаз", джинсы синего цвета, ботинки черного цвета.

Всем, кто владеет информацией о местонахождении гражданина, просьба обратиться по адресу: 627303, р.п. Голышманово ул. Советская, д. 40 или по телефонам: 8(34546)2-97-02), 02.