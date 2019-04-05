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В Исетском районе продолжаются поиски пропавшего рыбака

Происшествия, 10:44 05 апреля 2019

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Поиски пропавшего в Исетском районе рыбака продолжаются. Его будут искать с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом корреспонденту ИА "Тюменской линии" рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Сергей Юсько.

4 апреля полицейские и сотрудники МЧС искали пропавшего ниже по течению. Также работали водолазы. Они спустились под воду, где были промоины, но ничего не обнаружили.

По словам Сергея Юсько, 5 апреля в поисках задействуют беспилотник самолетного типа. С помощью него планируют обследовать большую часть территории. В зависимости от результатов будут решать, в каком направлении вести поиски дальше.

Напомним, 58-летний житель с. Исетское пропал 1 апреля. Он отправился на рыбалку на велосипеде, с собой захватил сани.

Инна Пахомова

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# МЧС , поиск , полиция , рыбаки

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