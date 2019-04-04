В Исетском районе пропал рыбак

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

58-летнего жителя с. Исетское ищут сотрудники МЧС и полиция в Исетском районе. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Сергей Юсько.

Мужчина пропал 1 апреля. Он отправился на рыбалку на велосипеде, с собой захватил сани. Следов пропавшего не нашли. Не обнаружили ни саней, ни двухколесный транспорт рыбака.

"Состоялось заседание рабочей группы по поиску пропавшего. Сотрудники МЧС и полицейские обследуют территорию вдоль берега. Нам подсказали еще пару мест, где обычно рыбачил мужчина. Сегодня должны приехать водолазы и оценить, можно ли погружаться под воду. Пока поиски продолжаются на земле", — поделился Сергей Юсько.

Инна Пахомова