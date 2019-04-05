Краеведческую виртуальную игру в Увате создадут на средства гранта

| Фото: www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

Краеведческую виртуальную игру в рамках проекта "MULTIведы" создадут на средства гранта компании "Газпромнефть-Хантос", сообщает администрация Уватского района.

В Увате организуют исследовательский подростковый отряд из 12 групп, дети изучат приемы фото- и видеосъемки, проведения интервью и написания статей. В результате будут подготовлены исследования школьников, лучшие из которых лягут в основу познавательной игры.

В "Газпромнефть-Хантосе" подвели итоги грантового конкурса программы социальных инвестиций "Родные города". 26 лучших социальных проектов будут реализованы в 2019 году при грантовой поддержке компании в Ханты-Мансийске, Ханты-Мансийском районе, сельском поселении Болчары Кондинского района и Уватском районе Тюменской области.

Сумма финансирования каждого проекта составит от 100 до 400 тыс. рублей для организаций. Сумма гранта для инициативных групп граждан составит до 70 тыс. рублей.

Всего на конкурс было подано более 130 заявок от общественных, благотворительных и некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, а также от инициативных групп граждан.