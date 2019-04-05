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Тюменская область – лидер по "геологическим" тендерам

Общество, 16:32 05 апреля 2019

фото "Тюменская линия"

По результатам исследования salestech- системы OTC.ru, приуроченного ко Дню Геолога, на начало апреля в России действует 668 тендеров, организованных в соответствии с 223-ФЗ и так или иначе связанных с исследованиями, добычей, поставкой и другими услугами для отрасли, на общую начальную максимальную цену 71 млрд 576 млн 393 тыс. 284 рублей.

Тюменская область оказалась российским лидером по самым дорогим лотам в добывающих отраслях. Из 25 лотов с начальной максимальной ценой более 1 млрд рублей, у 15-ти адрес поставки - Тюменская область.

Из них у ПАО "НК "Роснефть" 10 лотов на бурение скважин на территории деятельности "РН-Юганскнефтегаз" на 11 млрд 18 млн рублей. А в ХМАО 4 лота на выполнение работ по цементированию скважин на 14 млрд 904 млн рублей.

В выборку вошли все тендеры, организованные в соответствии с 223-ФЗ, действующие на конец 2 апреля 2019 года, а также содержащие в объекте закупки коды ОКПД 2 '05', '06', '07', '08', '09' и их подкоды:

05 Уголь

06 Нефть сырая и газ природный

07 Руды металлические

09 Услуги в области добычи полезных ископаемых

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# День геолога , тендер

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