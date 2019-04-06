В Тюмени выявили лучшую команду по ликвидации последствий ДТП
| Фото: МЧС Тюменской области
Лучшей в ликвидации последствий ДТП стала команда тюменской специализированной пожарно-спасательной части.
Соревнования по проведению аварийно-спасательных работ прошли на базе специализированной части, сообщает МЧС Тюменской области.
В соревновании приняли участие девять сильнейших команд подразделений Главного управления МЧС региона и команда Тюменской областной службы экстренного реагирования.
Вторыми стали пожарные 24-го отряда ФПС из Ялуторовска, третье место заняли спасатели 25-го отряда ФПС Заводоуковского городского округа. Призеры награждены кубками, медалями и памятными подарками.