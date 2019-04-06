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В Тюмени выявили лучшую команду по ликвидации последствий ДТП

Общество, 16:47 06 апреля 2019

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Лучшей в ликвидации последствий ДТП стала команда тюменской специализированной пожарно-спасательной части.

Соревнования по проведению аварийно-спасательных работ прошли на базе специализированной части, сообщает МЧС Тюменской области.

В соревновании приняли участие девять сильнейших команд подразделений Главного управления МЧС региона и команда Тюменской областной службы экстренного реагирования.

Вторыми стали пожарные 24-го отряда ФПС из Ялуторовска, третье место заняли спасатели 25-го отряда ФПС Заводоуковского городского округа. Призеры награждены кубками, медалями и памятными подарками.

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# МЧС , соревнования

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