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В Екатеринбурге женщина подбросила младенца в больницу

Происшествия, 09:57 08 апреля 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Неустановленная женщина оставила трехмесячную девочку в фойе медицинского учреждения на ул. Санаторная в Екатеринбурге.

Гражданка удалилась в неизвестном направлении, сообщает управление СКР по Свердловской области. По данному факту организована доследственная проверка.

В настоящее время жизни и здоровью младенца ничего не угрожает, девочка находится под присмотром компетентных специалистов. Вместе с тем, для установления всех обстоятельств этой ситуации, следователи СКР во взаимодействии с сотрудниками полиции проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий для дачи объективной правовой оценки действиям женщины, подбросившей ребенка. В частности, сейчас выясняется личность гражданки и место ее проживания.

По итогам доследственной проверки следователь СКР примет процессуальное решение.

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# Екатеринбург , новорожденные , полиция , следователи , следственный комитет

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