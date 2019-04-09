К "Библионочи" присоединились четыре тюменские библиотеки

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Тюменские библиотеки присоединятся к всероссийской ежегодной социально-культурной акции "Библионочь" 19 апреля. Праздник пройдет на четырех площадках, сообщает отдел социокультурной и досуговой деятельности Центральной городской библиотеки.

19 апреля библиотеки изменят время и формат своей работы и будут принимать посетителей до 22 часов. Первые мероприятия начнутся ровно в 18 часов.

В 2019 году в рамках "Библиотечной ночи" будут функционировать четыре площадки: "Детская" – в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48), "Семейная" – в Центре семейного чтения имени А.С.Пушкина (ул. Газовиков, 30), "Молодежная" – в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15) и "Центральная" – в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51).

Посетителей библиотек ожидают разнообразные программы, полные театральных постановок, музыки, танцев, игр. Известные тюменские актеры продемонстрируют свое искусство, расскажут о театральных тайнах и загадках, проведут занимательные мастер-классы, игры и викторины.

Пространство каждой библиотеки подарит посетителям возможность познакомиться с различными выставками, новыми книгами, пообщаться с интересными людьми, найти друзей и с пользой провести свое свободное время.

Вход свободный. С программой можно ознакомиться здесь.