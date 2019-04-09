Уральского маньяка приговорили к пожизненному лишению свободы

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Наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима назначил суд 36-летнему жителю Екатеринбурга Алексею Фалькину за серию тяжких преступлений в отношении женщин и несовершеннолетних девушек.

Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении обвиняемого, который в октябре 2018 года приговором Свердловского областного суда ранее уже был осужден за ряд особо тяжких преступлений в отношении нескольких женщин на территории Екатеринбурга и других населенных пунктов региона.

На этот раз мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. "в", "д" ч. 2 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование заведомо несовершеннолетней, соединенное с угрозой убийством), п. "в" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста), п. "в" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством, потерпевшей, заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста), п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством) и п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством).

Необходимо отметить, что данные преступления в качестве дополнительных эпизодов были выявлены в ходе расследования уголовного дела, по итогам судебного рассмотрения которого мужчина уже приговорен к пожизненному лишению свободы. Будучи выделены в отдельное производство, дополнительные эпизоды преступной деятельности расследовались в рамках самостоятельного уголовного дела.

В частности, в ходе расследования установлено, что указанные эпизоды преступной деятельности совершены в феврале и июле 2006 года, а также в августе 2012 года. От действий злоумышленника пострадали девушка 1988 г. р. (февраль 2006 года), девочка 1996 г. р. (июль 2006 года) и женщина 1946 г. р. (август 2012 года).

Все преступления были совершены в лесном массиве парка на территории Орджоникидзевского района Екатеринбурга. На начальном этапе установить причастность обвиняемого к данным злодеяниям не представилось возможным. Однако собранная в рамках расследования этих преступлений информация, результаты судебных экспертиз, проведенная по делам прошлых лет аналитическая работа позволили установить причастность обвиняемого к данным эпизодам после того, как он был задержан по подозрению в совершении иного преступления, которое произошло в апреле 2017 года в г. Верхняя Пышма.

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