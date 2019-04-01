В Казанском районе пенсионерка незаконно торговала водкой

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Женщину, виновную в незаконной продаже водки, осудили в Казанском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

В июле 2018 года 77-летняя женщина привлекалась к административной ответственности за незаконную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции. Должных выводов она для себя не сделала. От жителей села стали поступать жалобы на сельчанку, что она продолжает продавать спиртное.

Сотрудники полиции установили факт незаконной продажи водки. Суд оштрафовал пенсионерку на 20 тыс. рублей.