Водитель потерял сознание за рулем и въехал в жилой дом в Ишиме

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Автомобиль Hyundai Accent под управлением водителя со стажем 41 год съехал с проезжей части, врезался в стоящую у дома машину и жилой дом на ул. Карасульской в Ишиме, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Водителю стало плохо во время движения и он кратковременно потерял сознание. Мужчина доставлен в больницу.

Всего шесть человек получили травмы в пяти дорожно-транспортных происшествиях в Тюменской области 10 апреля.

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Ночью 10 апреля на ул. Воронинские горки в Тюмени автомобиль Toyota на пешеходном переходе сбил пешехода. 39-летний мужчина получил травму ноги. Водитель с места ДТП скрылся , в настоящее время его разыскивают сотрудники ГИБДД. Очевидцев просят позвонить в ГИБДД Тюменской области по тел. 794-664 или 8-922-263-31-33.

На ул. Алебашевской областного центра столкнулись два большегруза и легковой автомобиль Hyundai. По предварительным данным, водитель большегруза Volvo не выдержал безопасную дистанцию и боковой интервал, что и спровоцировало столкновение. В аварии пострадали пассажирки легкового автомобиля - двухлетняя девочка и ее мама. Маленькая пассажирка находилась с детском удерживающем устройстве.

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

На ул. Слободской в дер. Комарова столкнулись автомобили Hyundai и Honda. Одна из машин опрокинулась. По предварительной версии, 25-летняя водитель Honda, выезжая с обочины, не уступила дорогу второй иномарке. В ДТП она получила травму.