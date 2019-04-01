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Пропавшую в Тюмени школьницу нашли в Екатеринбурге

Происшествия, 10:41 18 апреля 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

14-летнюю тюменскую школьницу, которую полицейские и родственники искали с 16 апреля, нашли в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь УМВД России по Тюмени Мария Новопашина.

"Несовершеннолетнюю нашли в Екатеринбурге. Девочку доставили в отдел полиции, откуда ее забрал отец, приехавший из Тюмени", — поделилась Мария Новопашина.

В отношении подростка никто противоправных действий не совершал. В день исчезновения девочка сняла более 50 тыс. рублей с карты отца. Как выяснили правоохранители, деньги она частично потратила.

"Ранее ребенок не уходил, семья благополучная, на учетах не состоит. По факту случившегося инспекторы по делам несовершеннолетних организуют дополнительную работу с семьей", — заключила пресс-секретарь УМВД России по Тюмени Мария Новопашина.

Инна Пахомова

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# дети , несовершеннолетние , полиция

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