Определены победители в дартсе и многоборье среди дворовых команд Тюмени

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Дворовые спортивные команды "Контакт", "Тура" и "Старт" завоевали первые места в городских соревнованиях по дартсу и многоборью в Тюмени. В спартакиаде участвовали более 200 спортсменов в возрасте от 13 лет, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

В соревнованиях по дартсу в младшей возрастной группе 13-15 лет лидером стала команда ДЮСШ "Тура", спортинструктор Татьяна Крашевская; второе место завоевал коллектив ДЮСШ "Тура", спортинструктор Сергей Бронников; третье место – у ДЮЦ "Бригантина", спортинструктор Вера Загревская.

Среди команд 16-17 лет первые три места завоевали: ЦРТДиЮ "Контакт", спортинструктор Сергей Иванов; ДЮСШ "Тура", спортинструктор Татьяна Крашевская; ДЮЦ "Старт", спортинструктор Александр Семеняк.

В группе 18+ лидерами стали ЦРТДиЮ "Грант", спортинструктор Сергей Шорохов; ЦРТДиЮ "Контакт", спортинструктор Сергей Иванов и ДЮЦ "Фортуна", спортинструктор Марина Мясникова.

Следующим видом спорта в программе спартакиады станут волейбол и футбол. Соревнования по волейболу пройдут 18 и 19 мая, а турнир по футболу намечен на июнь.