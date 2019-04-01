Тюменских мам приглашают на обменник в детской библиотеке

| Фото: из группы "Раздельный сбор отходов в Тюмени| Круговорот" ВКонтакте | Фото: из группы "Раздельный сбор отходов в Тюмени| Круговорот" ВКонтакте

Обменник для мам откроется в детской библиотеке им. К.Я. Лагунова (ул. Тульская, 4/3) 27 апреля в 11 часов, сообщают активисты экологического движения "Круговорот".

Добровольческое объединение "Круговорот" при поддержке Детской библиотеки им. К.Я. Лагунова организует мероприятие для родителей, где возможно отдать вещь или получить для ребенка другую. Будет проходить обмен игрушками, развивающими материалами и одеждой в хорошем состоянии.

Тюменцы также могут принести вещи для детей и выставить на продажу по символической цене.

На обменник родители могут принести книги, журналы, карточки в хорошем качестве, игрушки (конструкторы, музыкальные, тканевые и др.), CD/DVD диски, материалы для творчества. В библиотеке работает книгообменник, где можно обменяться детскими и взрослыми книгами. Заодно гостей пригласят на экскурсию по Детской библиотеке им. К.Я. Лагунова.

Лектор Кристина Шелемеха расскажет о концепции жизни без отходов и о том, как прийти к нулю отходов семье в Тюмени. Дети в это время смогут поиграть в игровой зоне, за ними приглядит бэбиситтер.