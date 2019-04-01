Тюменским спортсменам вручили кубок за победу в Спартакиаде учащихся России

| Фото: пресс-служба Минспорта России | Фото: пресс-служба Минспорта России

Делегация спортсменов Тюменской области получила заветный кубок победителя IX зимней спартакиады учащихся России 2019 года. Награждение состоялось в Министерстве спорта Российской Федерации 25 апреля, сообщили в пресс-службе ОСШОР Л. Н. Носковой.

Награду сборная команда Тюменской области получила из рук министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова. В состав делегации вошли ребята, представлявшие регион на спартакиаде в различных видах спорта, в том числе воспитанники Тюменской областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л. Н. Носковой: биатлонисты Илья Анисимов, Кирилл Уросов, Павел Мещаков, Мария Верстунина, Дарья Малышкина и лыжник Александр Буренков.

"Прошедший сезон был для наших спортсменов насыщенным. Ребята отлично выступили и на Спартакиаде, и на играх "Дети Азии", и на первенстве России. Всегда приятно получать заслуженную награду. Сейчас готовимся к летним сборам, будем тренироваться, улучшать результаты", - отметил тренер тюменской сборной по биатлону Владимир Клыков.

В церемонии награждения принимали участие президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, знаменитые спортсмены и тренеры страны: Татьяна Тарасова (фигурное катание), Светлана Журова и Варвара Барышева (конькобежный спорт), Александр Легков (лыжные гонки), Александр Привалов и Ольга Зайцева (биатлон) и другие.

Напомним, биатлонная сборная Тюменской области, в которой выступали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой, заняла первое место в финале IX зимней Спартакиады учащихся России. Гонки прошли в Саранске в феврале 2019 года.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится для развития и популяризации спорта, повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по видам спорта, включенным в программу Олимпийских зимних игр, а также по видам спорта "спортивное ориентирование" и "хоккей с мячом". Соревнования среди лыжников в рамках IX зимней спартакиады учащихся России в этом году проходили В Тюменском областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" с 12 по 18 марта.