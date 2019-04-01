Югорчане открыли турецкий сезон

| Фото: пресс-служба Ханты-Мансийской таможни | Фото: пресс-служба Ханты-Мансийской таможни

Во Вьетнам, Таиланд, Турцию могут без пересадок отправиться жители Югры из международных аэропортов автономного округа.

Как сообщает пресс-служба Ханты-Мансийской таможни, в тропический Вьетнам можно отправиться из Сургута в любое время года.

С учетом сезонности и особенностей тайского климата чартерные авиарейсы на Пхукет и Утапао, открытые в октябре 2018 года, прекращаются в апреле 2019 года. За это время в воздушных пунктах пропуска Ханты-Мансийской таможни в Сургуте и Нижневартовске осуществлен таможенный контроль почти 18 тыс. пассажиров.

С прекращением воздушного сообщения с Таиландом у жителей и гостей Югры появляется возможность провести отдых на курортах Турции. Более тысячи человек уже отправились с начала текущего месяца в Анталью. Первый авиарейс из Сургута состоялся 19 апреля. Турецкий курортный сезон из Нижневартовска стартовал 27 апреля.

Из Ханты-Мансийске первый перелет к турецким берегам Средиземного моря можно совершить 27 мая.

Авиасообщение из Югры с Антальей планируется до октября 2019 года. В прошлом сезоне (апрель - октябрь 2018) на отдыхе в Турции побывали 43 тыс. югорчан.

Ханты-Мансийская таможня призывает любителей заграничного отдыха своевременно знакомиться с требованиями таможенного законодательства и строго соблюдать порядок перемещения наличных денежных средств, табачных изделий, алкогольных напитков и иных товаров, ограниченных или запрещенных к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Вся необходимая информация о действующих запретах и ограничениях размещена на официальном сайте Федеральной таможенной службы РФ (www.customs.ru) в разделе "Для физических лиц", а также на специальных стендах, расположенных в информационных зонах аэропортов.

Важно помнить, что в других странах действуют свои таможенные правила. Об этих правилах путешественников обязаны проинформировать представители туристических агентств, продающих путевки.